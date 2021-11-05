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Ильхам Алиев наградил шехидов, павших в боях за освобождение земли Азербайджана

Ильхам Алиев наградил шехидов, павших в боях за освобождение земли Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжении о награждении посмертно орденами и медалями шехидов, отдавших жизни за освобождение азербайджанской земли от оккупации.

В документе отмечено, что награждение совершается в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики.

"Награждаются посмертно военнослужащие Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, принимавшие участие в боевых действиях по восстановлению территориальной целостности Азербайджанской Республики, проявившие мужество и отвагу, с честью выполнившие свои обязанности", - сказано в документе.

Распоряжение Ильхама Алиева содержит поименных список награжденных посмертно.

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