США готовятся уронить мировые цены на нефть

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм в интервью Bloomberg заявила, что Вашингтон в настоящее время размышляет над использованием неприкосновенных запасов нефти из американских стратегических резервов для того, чтобы понизить мировые цены на "черное золото".

"Да, мы определенно рассматриваем сценарий использования стратегических резервов. Президент США Джо Байдену выскажется об этом в скором времени", - заявила Грэнхолм.

Министр американской энергетики подчеркнула, что США весьма обеспокоены тем, как высоко сейчас поднялись цены на мировом нефтяном рынке.

Накануне тему продажи нефти из стратегических резервов уже поднимала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Вашингтон готов использовать все доступные инструменты, чтобы добиться "устойчивости и укрепления доверия людей".

Заявление было сделано после того, как страны ОПЕК+ постановили сохранить план на замедленное повышение нефтедобычи – не более чем на 400 тыс баррелей в сутки за месяц, поскольку спрос в настоящее время снижается.