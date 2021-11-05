Дагестан вернется на работу 8 ноября

Как сообщили сегодня в правительстве Дагестана, власти республики приняли решение не продлевать действующий уже неделю режим нерабочих дней – он закончит в воскресенье, 7 ноября.

"Правительство региона не планирует продлевать нерабочие дни, с понедельника входим в обычный трудовой режим", - приводит сообщение пресс-службы дагестанского Кабмина РИА Новости.

Напомним, что с 28 октября в Дагестане для посещения кафе, ресторанов, театров, ТЦ и иных общественных мест требуются QR-коды о вакцинации или перенесенной болезни. Минздрав РД сообщает, что в дни ограничений дагестанцы стали чаще прививаться.