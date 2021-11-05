Нур-Султан предложил создать совет "Центральная Азия – Евросоюз"

Сегодня в Бишкеке проходит первый экономический форум "Евросоюз – Центральная Азия". Выступивший на нем премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выдвинул инициативу Нур-Султана о создании делового совета "Центральная Азия – Евросоюз", в который войдут руководители министерств центральноазиатских государств и ЕС, а также предприниматели.

"Премьер-министр выступил с инициативой создания делового совета "Центральная Азия – ЕС", в котором примут участие министры экономических блоков двух регионов, руководители бизнеса, а также представители финансовых институтов, торговых и промышленных палат", - приводит сообщение пресс-службы правительства Казахстана ТАСС.

В качестве площадки для делового совета "Центральная Азия – ЕС" Аскар Мамин предложил казахстанскую площадку – Международный финансовый центр "Астана", где уже порядка 70 европейских компаний работают в благоприятных условиях с точки зрения налогов, виз и трудового законодательства.

Также Мамин предложил для углубления контактов государств Центральной Азии с ЕС заняться "озеленением" экономик. "В целях обеспечения перехода центральноазиатских республик и стран Европейского союза к устойчивым моделям развития премьер-министр Казахстана предложил рассмотреть возможность совместной разработки "Концепции зеленой экономики" для регионов Центральной Азии и ЕС", - рассказали в пресс-службе Кабмина РК.

Ради этой цели Казахстан готов стать партнером Евросоюза в исполнении "Европейского зеленого курса" и работать с Европейскими сырьевым и аккумуляторным альянсами и Европейским инвестиционным банком по экологическим инициативам.

В целом Аскар Мамин заявил о потребности в активизации работы формата "Евросоюз – Центральная Азия" в связи с постепенным выходом обоих регионов в постпандемическую эпоху. По его словам, для этого нужна интеграция производственных активов и формирование актуальных цепочек производства-сбыта товаров.