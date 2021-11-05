В Узбекистане бушует песчаная буря

Как сообщили сегодня в Узгидромете, в Узбекистане с ночи бушует песчаная буря, она накрыла большую часть страны. Ожидается, что природный катаклизм не ослабнет еще несколько суток.

"В республике наблюдается очень редкое природное явление – пыльно-песчаная буря, что вызвало концентрацию пыли в воздухе сначала в 30 раз превышающую норму, в настоящее время концентрация превышает норму в 10 раз", - приводит сообщение узбекистанских метеорологов ТАСС.

При этом наиболее тяжелая ситуация в столице республики: видимость в Ташкенте составляет порядка 200 м. Улицы, машины и городские объекты занесены песком.