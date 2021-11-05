На Глобальном Бакинском форуме отметили проблему фейков о прививках от Covid-19

Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", на панельной дискуссии VIII глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" выступила экс-спикер Кнессета Израиля Далия Ицик. Ее речь была посвящена проблемам с вакцинацией от коронавируса, с которыми сталкиваются власти.

Напомним, что в Израиле в данный момент защищены вакциной 61,54% населения. В стране одобрены вакцины Pfizer и Moderna.

Ицик подчеркнула, что значительный вызов для здравоохранения составляет распространение фейков о вреде прививок. "Это вызывает волнение среди населения, в связи с чем темпы вакцинации пока далеки от идеальных", - сообщила она.

Напомним, что VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", организованный Международным центром Низами Гянджеви под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева стартовал накануне и продлится до 6 ноября. По традиции в нем участвуют политики высокого уровня из более 40 стран мира, включая экс-президентов и экс-премьер-министров, а также члены международных и неправительственных структур.