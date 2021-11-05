В Грузии предложили убрать марихуану из уголовного кодекса

Депутат партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия сообщил, что парламентская фракция партии подготовила законопроект о снятии любых уголовных наказаний за операции с марихуаной, чтобы граждане несли лишь административную ответственность за нарушения.

Напомним, что в Грузии разрешено употреблять марихуану, но запрещено хранить и продавать ее, а также выращивать коноплю. "Согласно законопроекту, все это станет административным нарушением, люди не будут сидеть в тюрьме из-за конопли", - пояснил мотивы партии депутат.

Яго Хвичия указал, что за разные нарушения с коноплей и марихуаной в Грузии отбывают тюремное наказание 84 человека, еще 311 были осуждены условно.

Стоит отметить, что "Гирчи" имеет всего 4 места в парламенте. Она вошла в парламент только весной с условием, что наркотические законопроекты партии будут обсуждаться наравне с другими.