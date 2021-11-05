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Михаил Развожаев: в Черном море неспокойно

Михаил Развожаев: в Черном море неспокойно

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев на открытии памятнику командующему ВМФ СССР Владимиру Орлову заявил сегодня, что в Черном море царит неспокойная обстановка.

"Пользуясь случаем, хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом от адмирала Игоря Владимировича Осипова. Он должен был тоже сегодня участвовать в нашей церемонии, но, к сожалению, обстановка на Черном море сейчас неспокойная", - приводит его слова РИА Новости.

Развожаев подчеркнул, что жители Севастополя следят сейчас за актуальными новостями "как никто", а военные находятся там, где обязаны быть в неспокойное время – на боевом посту.

Напомним, что накануне в Черное море зашел штабной корабль ВМС США "Маунт Уитни", его действия сейчас контролирует Черономорский флот РФ.

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