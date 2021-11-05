На Глобальном Бакинском форуме обратили внимание на продолжающийся голод в мире

Система сельского хозяйства все еще не оптимальная, а многие страны мира сталкиваются с голодом. Об этом на Глобальном Бакинском форуме заявил старший научный сотрудник Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Исмахане Элуафи .

По словам Элуафи, пандемия усугубила проблему голода в мире.

"С другой стороны, у нас есть шанс, так как технологии развиваются. Используя эти возможности, мы можем предотвратить проблему. Также следует изменить образ жизни. Диверсификация продовольственной системы покажет нам путь решения и, самое главное, поможет предотвратить голод и продовольственный дефицит. Мы можем решить эти проблемы", - подчеркнула она на панели "Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности"VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".