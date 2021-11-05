В Узбекстане состоялась конференция в честь 880-летия Низами Гянджеви

В Ташкенте прошла международная научно-практическая конференция под названием "Мосты духовности - от Низами до Навои". Она посвящена 880-летию рождения Низами Ганджави. Организаторами конференции выступили Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) и Ташкентский Государственный Университет Востоковедения (ТГУВ).

На открытии конференции выступили ректор ТГУВ Гулчехра Рихсиева, председатель правления ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Эльчин Аскеров, посол Азербайджанской Республики в Узбекистане Гусейн Гулиев и директор Азербайджанского Культурного Центра в Узбекистане Фирдовси Гусейнов.

Это уже третье международное мероприятие, посвященное 880-летию Низами Гянджеви и которое организовано ЕРЦ Молодежного Форума ОИС. В ближайшее время центр проведет аналогичные мероприятия в других странах.