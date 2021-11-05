МИД Германии подтвердил гибель российского дипломата

Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил гибель российского дипломата в Берлине. Никаких подробностей он привести не может из-за положений о защите персональных данных, сказал он.

Посольство РФ в ФРГ не комментирует смерть своего сотрудника "по этическим причинам", сказали журналистам в дипредставительстве России.

Ранее о гибели сотрудника посольства РФ сообщал журнал "Шпигель". Предполагается, что мужчина выпал из окна многоэтажного дома посольского комплекса.

"35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ", - сообщает "Шпигель".