Президент Киргизии обратился к участникам форуме "ЕС-Центральная Азия"

Президент Киргизии Садыр Жапаров, обращаясь к участникам форума "Европейский Союз - Центральная Азия", заявил о том, что сегодня можно констатировать начало нового этапа расширения сотрудничества Евросоюза с Центральной Азией.

По его словам, стратегия Брюсселя по региону, представленная в 2019 году в Бишкеке, дала основу созданию новой экономической платформы.

"Пандемия COVID-19 лишь укрепила нас в мысли, что совместными усилиями мы сделаем гораздо больше, чем в одиночку. Сегодняшние значительные преобразования в мире открывают нам возможность построить более созидательные отношения через сотрудничество и гармоничное партнерство, взаимное повышение благосостояния", - отметил Жапаров.