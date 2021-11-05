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Президент Киргизии обратился к участникам форуме "ЕС-Центральная Азия"

Президент Киргизии обратился к участникам форуме &quot;ЕС-Центральная Азия&quot;

Президент Киргизии Садыр Жапаров, обращаясь к участникам форума "Европейский Союз - Центральная Азия", заявил о том, что сегодня можно констатировать начало нового этапа расширения сотрудничества Евросоюза с Центральной Азией. 

 

По его словам, стратегия Брюсселя по региону, представленная в 2019 году в Бишкеке, дала основу созданию новой экономической платформы. 

 

 "Пандемия COVID-19 лишь укрепила нас в мысли, что совместными усилиями мы сделаем гораздо больше, чем в одиночку. Сегодняшние значительные преобразования в мире открывают нам возможность построить более созидательные отношения через сотрудничество и гармоничное партнерство, взаимное повышение благосостояния", - отметил Жапаров.

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