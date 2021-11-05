В Тбилиси проходит фестиваль хоровой музыки

11 Тбилисский фестиваль хоровой музыки стартовал в грузинской столице. Он продлится до 11 ноября.

В рамках фестиваля выступят: Корейский женский камерный хор, хор музыкального факультета Университета театра и кино им. Ш. Руставели, девичьий хор Батумской музыкальной школы имени Р. Лагидзе, вокальный ансамбль юношей "Пиросмани" и других коллективы.

В совокупности артисты дадут шесть концертов и один мастер-класс.

Проход на мероприятия свободный. При этом организаторы предупреждают о соблюдении рекомендаций, связанных с коронавирусом.

Концерты состоятся в Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили, Тбилисском соборе Успения пресвятой богоматери и в Художественной школе № 28 Зураба Анджапаридзе.