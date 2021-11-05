Экс-генсек ЛАГ: Бакинский форум привлек внимание всего международного сообщества

Глобальный Бакинский форум быстро привлек внимание всего международного сообщества. Об этом на полях VIII Глобального Бакинского форума сказал бывший генсек Лиги арабских государств Амр Муса.

Он указал на важность вопросов, касающихся будущего мира, таких как пандемия коронавируса, изменение климата, международные отношения и многополярный мир.

“Верю, что этот форум будет очень полезным", - добавил Амр Муса.

Напомним, 4-6 ноября в Баку под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви проходит VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19".