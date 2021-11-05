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Песков: Внешнюю политику Беларуси определяет Лукашенко, а не парламент

Песков: Внешнюю политику Беларуси определяет Лукашенко, а не парламент

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Беларуси, также как и в РФ, внешнюю политику определяет президент, а не парламент.

Ранее в эфире "Соловьёв Live" глава Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных сказал, что "и де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной". 

Реагируя на этот тезис в интервью радиостанции "Говорит Москва", Песков заметил: "В Белоруссии парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента".

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