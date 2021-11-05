МИД Турции: Анкара готова к нормализации с Ереваном

Турция находится находится в активном контакте с Россией по многим региональным проблемам, в том числе, по Нагорному Карабаху, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Анкара и Москва - сторонники контруктивного диалога на основе учета национальных интересова, добавил он.

Говоря о ситуации в Закавказье, Чавушоглу указал на появление надежд на изменения после Второй карабахской войны.

"С освобождением оккупированных территорий Азербайджана регион получил исторический шанс на долгосрочный мир", - подчеркнул он.

Глава МИД Турции также заметил, что его страна готова к нормализации отношений с Арменией: "Мы надеемся, что Армения использует этот шанс на мир и развитие в регионе".