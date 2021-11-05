Жертвами коронавируса в Грузии стали больше 100 медработников

Из-за осложнений, вызванных COVID-19, в Грузии погибли 117 медицинских работников. Такие данные за период с 4 апреля 2020 года по 1 октября 2021 года приводит Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).

На 1 октября смертность от коронавируса среди медработников составляет составляет 0,3%.

Среди умерших 59,8 процентов - женщины, остальные 40,2% - мужчины. Основная часть погибших - люди в возрасте 30-70 лет.

Самый высокий уровень смертности среди медработников наблюдается в Тбилиси - 45 человек (38,5%). На втором месте Имерети, на третьем - Аджария.