Крым не будет продлевать нерабочие дни

Режим нерабочих дней в Республике Крым не будет продлен после 7 ноября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет. При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - написал он в Телеграм-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с целью снизить распространение коронавируса. Субъекты России могут продлить их после 7 ноября.

Глава Республики Крым призвал жителей полуострова соблюдать меры безопасности и не затягивать с вакцинацией от COVID-19.