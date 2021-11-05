Главная » Новости
Азербайджан Иран

Ющенко: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность

Ющенко: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность

Бывший президент Украины Виктор Ющенко, выступая на Глобальном Бакинском форуме, заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. 

"За последние два года с проведения предыдущего форума в регионе произошло много событий. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Желаю Азербайджану успехов!", - сказал он.

Ющенко отметил, что форум проходит в знаменательные дни - в преддверии годовщины Второй карабахской войны. 

Вопросы повестки бакинского форума на тему "Мир после COVID-19" весьма актуальны, добавил он. 

 

1040 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!