Ющенко: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность

Бывший президент Украины Виктор Ющенко, выступая на Глобальном Бакинском форуме, заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

"За последние два года с проведения предыдущего форума в регионе произошло много событий. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Желаю Азербайджану успехов!", - сказал он.

Ющенко отметил, что форум проходит в знаменательные дни - в преддверии годовщины Второй карабахской войны.

Вопросы повестки бакинского форума на тему "Мир после COVID-19" весьма актуальны, добавил он.