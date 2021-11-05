"Конфликта больше нет": Помощник Алиева заявил о готовности Баку к мирным отношениям с Ереваном

Армении следует смириться с ситуацией в Закавказье после Второй Карабахской войны. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Мы благодарны за это азербайджанской армии во главе с победоносным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, азербайджанскому народу", - сказал Гаджиев на конференции "44-дневный путь к Победе" в Университете ADA в Баку.

Гаджиев отметил, что в календаре Азербайджана появился новый праздник День Победы - 8 ноября.

Он указал на то, что Баку готов выстроить мирные отношения с Ереваном, если оба государства уважают и признают суверенитет, территориальную целостность друг друга.

"Конфликта больше нет. Карабах - это вопрос нашей внутренней политики. Армения должна смириться с тем, что ситуация в регионе изменилась, и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану", - добавил Гаджиев.

Год назад, в результате 44-дневных боев и подписанного по их итогам трехстороннего соглашения Азербайджан смог вернуть себе семь оккупированных ранее Арменией районов вокруг Нагорного Карабаха и часть территории самого Нагорного Карабаха. В зонах, куда не вошли азербайджанские военные, размещены 2000 российских миротворцев.