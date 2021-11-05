Саркисян: напряженность на улицах Армении спала после парламентских выборов

Президент Армении Армен Саркисян заметил, что после парламентских выборов в Армении 20 июня напряженность на улицах снизилась, но перекинулась на законодательный орган.

Напомним, с 9 ноября 2020 года в Армении проходили акции протеста в связи с подписанием трехстороннего меморандума лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении боев в Карабахе. Общественность Армении восприняла сделку как капитуляцию.

"Действительно, у нас было кризисное время после того как началось перемирие и война была остановлена. Спасибо России. Но начались внутренние процессы, которые стали источником нестабильности в стране", - заявил Саркисян в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия-24".

Саркисян отметил, что в стабильной и демократической стране, к чему стремится Армения, разногласия решаются путем выборов.