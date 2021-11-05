Собянин: В Москве падает число попадающих в больницы ковидников

Число случае госпитализации с коронавирусом в Москве стабилизировалось на уровне 1,5 тысяч человек после введения нерабочих дней. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В предыдущие недели в больницы попадали 1,6-1,7 тысяч пациентов, сказал он в интервью телеканалу "Россия-1". Сейчас в Москве не наблюдается динамика роста заболеваемости.

Мэр столицы надеется, что темпы вакцинации от COVID-19 сохранятся в Москве.

"На сегодняшний день эта цифра приближается к 4,5 млн, хотя она такая относительная, потому что часть москвичей вакцинируется в других регионах, в Московской области. Динамика неплохая, хорошо бы, если бы она и дальше сохранилась", - заявил Собянин.

Горожанам надо понять, что "несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень (заболевания коронавирусом) очень высокий и нужно беречь себя, не надеяться на авось, а вакцинироваться", добавил мэр.