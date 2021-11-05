Глобальный Бакинский форум: Бывший вице-президент Всемирного банка призвал помогать бедным странам
Бывший вице-президент Всемирного банка Мац Карлссон призвал к свободе печати. Без нее невозможно направлять общество.
"Если мы не открыты для развития своего общества, то не сможем хорошо относиться и к мигрантам", - сказал он на Глобальном Бакинском форуме.
В этом направлении Карлссон призвал помогать бедным странам.
"Необходимо помогать слабым и развивающимся государствам. Страны должны быть здоровыми внутри, чтобы помогать другим людям", - отметил он на панели "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?".
Напомним, 4-6 ноября в столице Азербайджана проходит VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19".