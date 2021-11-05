Академии наук России и Армении подписали дорожную карту

Президенты Российской академии наук и Национальной академии наук Армении Александр Сергеев и Ашот Сагьян подписали дорожную карту научного сотрудничества двух стран. Церемония состоялась в Ереване.

"Мы все прекрасно понимаем, насколько важно сейчас сотрудничество между академиями и институтами... Мы видим какие сложные процессы происходят в мире, регулярно перед человечеством возникают сложные и порой опасные вызовы и для того, чтобы противостоять этому, необходимо объединиться, объединить потенциал, оптимизировать сотрудничество между учеными", - отметил Сагьян.

На сегодняшний день между РФ и Арменией есть 38 госпроектов, свыше 100 видов сотрудничества между учеными, но этого недостаточно.

Сергеев обратил внимание, что пришло время перезагрузить армяно-российские отношения в сфере науки.

"Многое упущено (после распада СССР) и должны взяться вместе за дело, используя тот опыт, который был, используя новые инструменты, которые появились, чтобы обеспечить развитие наших сран по научно-технологическому пути. Сейчас в мире идет соревнование за то, чтобы быть лидерами нового технологического уклада", - сказал он.