Министр энергетики Азербайджана поддержал климатическую конференцию в Глазго

Баку поддерживает все международные требования по климатическим изменения и инициирует собственные меры для решения этой проблемы. Об этом на Глобальном Бакинском форуме заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Глобальные климатические изменения сегодня входят в повестку дня всех стран мира, и этот вопрос активно обсуждался в Глазго. Считаю, что возложенная на нас в этой сфере ответственность должна регулироваться политическими инструментами", - сказал Шахбазов на панели "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?".

В 2020 году доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электричества достигла 29%.

"Мы знаем, что этого недостаточно, и должны расширять существующий потенциал ВИЭ", - сказал министр.