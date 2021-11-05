Австрия сняла все ограничения на авиасообщение с Россией

С 9 ноября Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с РФ. При этом правила въезда останутся прежними. Об этом РИА Новости заявил новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

"Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными", - сказал он.

Ранее в оперштабе России заявили, что РФ с 9 ноября снимает ограничения на авиасообщения с Австрией .

В настоящее время выезд в Австрию для россиян возможен по туристической визе. Если отсутствует сертификат о вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ или ЕС, то туристу придется просидеть 10 дней в карантине, который можно досрочно прервать, сдав тест на шестой день после приезда в Австрию.