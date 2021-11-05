Алиев встретился с генсеком Тюркского совета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств - международная организация. Она объединяет тюркские республики. Его цель - укрепление сотрудничества между странами-членами.

Тюркский совет создан 3 октября 2009 года в азербайджанском Нахчыване. В совет входят Турция, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия. Венгрия является наблюдателем, а Туркменистан - потенциальным членом.