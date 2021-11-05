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Алиев встретился с генсеком Тюркского совета

Алиев встретился с генсеком Тюркского совета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств - международная организация. Она объединяет тюркские республики. Его цель - укрепление сотрудничества между странами-членами. 

Тюркский совет создан 3 октября 2009 года в азербайджанском Нахчыване. В совет входят Турция, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия. Венгрия является наблюдателем, а Туркменистан - потенциальным членом. 

 

 

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