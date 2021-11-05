На Глобальном форуме в Баку призвали перейти на возобновляемые источники энергии

Выступая на Глобальном Бакинском форуме "Мир после COVID-19", генеральный директор *ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри призвал как можно быстрее перейти на "зеленую энергию". Об этом сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

"Чрезмерная добыча энергоресурсов влияет на экологию. Как можно предотвратить этот ущерб? Необходимо переходить на возобновляемые источники энергии. Люди как единое целое должны участвовать в защите природы и экологии", - сказал аль-Тувейджри на панели "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?".

По мнению бывшего директора ИСЕСКО, производство электроэнергии тесно связано с климатическими изменениями.

*ИСЕСКО - Организация исламского мира образования, науки и культуры.