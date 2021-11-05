Мировые лидеры обратились к участникам Бакинского Глобального форума

В столице Азербайджана стартовал Бакинский Глобальный форум на тему "Мир после COVID-19", сообщает корреспондент "Вестник Кавказа". Форум проводится с 2013 года при поддержке Международного центра Низами Гянджеви и под эгидой азербайджанского президента Ильхама Алиева.

До настоящего времени в рамках Бакинского Глобального форума проведены 7 форумов и 42 встречи на высшем уровне. Открывая 8-ой форум Ильхам Алиев обратил внимание на положительный пример Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса, решение армяно-азербайджанского конфликта и выполнение Азербайджаном резолюций ООН.

VIII Глобальный Бакинский форум вызвал большой интерес со стороны мировых лидеров. На церемонии открытия зачитаны обращения: президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Латвии Эгилса Левитса, премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы, Папы Римского Франциска, гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, экс-премьер Великобритании, спецпосланника ООН по вопросам глобального образования и посла ВОЗ по вопросам глобального финансирования здравоохранения Гордона Брауна.