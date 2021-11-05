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В Казахстане объяснили ограничение поставок угля в Украину через Россию

В Казахстане объяснили ограничение поставок угля в Украину через Россию

Ограничения транзита угля из Казахстана в Украину через Россию вызвано загруженностью дорог на российской территории. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. 

При этом о полной остановке поставок угля речь не идет, уточнили в ведомстве. 

Ранее, 4 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус написал в Telegram-канале, что РФ прекратила транзит угля из Казахстана в Украину. Якобы в ноябре все поставки заблокированы, и блокировку устроила компания РЖД, не подтверждающая проезд вагонов с углем в Украину. 

Кроме того, Герус отметил, что в ноября Россия сократила поставки СПГ на Украину до 30%, а еще раньше сообщил о прекращении поставок энергетического угля в Украину из России. 

 

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