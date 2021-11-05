Президент Узбекистана уволил министра информационных технологий из-за блокирования соцсетей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрата Садикова. Причиной отставки стало блокирование работы соцсетей и мессенджеров.

"Указом президента Республики Узбекистан министр информационных технологий и связи Республики Узбекистан Шухрат Мухамеджанович Садиков освобожден от занимаемой должности", - сообщает сайт ведомства.

3 ноября госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Узбекистана (сокращенно Узкомнадзор) ограничил работы социальных сетей Telegram, Facebook, "Одноклассники" и YouTube из-за их неподчинения закону о персональных данных. Мирзиеев посчитал такие меры чрезмерными и уволил руководителя Узкомнадзора Голибшера Зияева. Вечером того дня деятельность соцсетей была восстановлена. Также уволен советник главы правительства, начальник департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжон Умаров.