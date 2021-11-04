Роберт Секута: "США могут содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией"

Самое важное в послевоенный период - найти пути построения долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией, заявил бывший посол США в Баку Роберт Секута в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает специальный корреспондент "Вестника Кавказа".

По словам дипломата, на протяжении долгого времени в отношениях между двумя этими странами были задействованы медиаторы, но все изменилось в прошлом году, когда Азербайджан одержал важную победу во второй Карабахской войне: "Значительные изменения, произошедшие по ее итогам, коснулись всего региона в целом. Все стратегические последствия этой важной победы еще предстоит рассмотреть. Важно осознанно подойти к вопросу построения дальнейших отношений".

По словам Роберта Секуты, "США могут содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией. В действительности это то, над чем я работал в этом регионе. Конфликт длился десятилетиями. У обеих сторон остались давние обиды, и теперь вопрос заключается в том, как это сегодня преодолеть. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении сегодня заявил о готовности и решимости двигаться вперед к миру. Думаю, США могут сыграть свою роль в этом процессе. Мы можем работать в этом направлении более энергично. Считаю, что в Вашингтоне сегодня думают о том, как США могут помочь Азербайджану и Армении в построении мира для будущего. Это произойдет не сразу. Это сложно, но возможно. Демаркация границ также входит в число вопросов, которые следует решать в рамках мирного процесса".

Напомним, что выступая вчера на форуме, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Мы предложили начать работу над делимитацией и демаркацией государственных границ, признав территориальную целостность обеих стран. Это отвечает также нормам международного права и нормальному поведению. Данное предложение также все еще не рассмотрено".