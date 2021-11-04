Эхуд Барак приветствовал Победу Азербайджана и вакцинацию

Победа Азербайджана над Арменией в войне стала очень важным историческим событием, заявил бывший министр обороны Израиля Эхуд Барак в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума, передает специальный корреспондент "Вестника Кавказа".

Также экс-глава израильского военного ведомства отметил, что благодаря своей победе Азербайджан сам выполнил резолюции Совбеза ООН: "Освобождение азербайджанских земель от оккупации - это торжество справедливости".

Теперь, по его мнению, важными проблемами становятся экология и вакцинация: "Важно пресечь загрязнение окружающей среды… Необходимо создавать союзы, коалиции". Что касается борьбы с коронавирусом, то по словам Эхуда Барака, что сначала все думали, что вакцинация от коронавируса будет продолжаться год: "Но как видно, этого недостаточно, весь мир еще вакцинируется. Я уверен, что единственный путь защититься от пандемии - это вакцинация, поэтому вакцины должны равномерно распределяться между всеми странами".

Напомним, что на сегодняшний день более 60 процентов населения Азербайджана старше 18 лет получили две дозы вакцины. Выступая на форуме, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "У нас нет никакой антивакцинной кампании или даже антивакцинной тенденции. Азербайджанский народ понимает важность вакцинации, что значительно облегчает нашу работу".