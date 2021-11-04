Британцы приветствуют приветствует растущую роль Азербайджана в международных вопросах

Соединенное Королевство приветствует растущую роль Азербайджана в международных вопросах, говорится в послании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона VIII Глобальному Бакинскому форуму, передает собственный корреспондент "Вестника Кавказа".

"Уважаемый Президент Ильхам Алиев! Рад передать наилучшие пожелания Вам и всем участникам нынешнего Глобального Бакинского форума Международного Центра Низами Гянджеви. Надеюсь, что нынешнее мероприятие будет таким же успешным, как и предыдущие. В следующем году будет отмечаться 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Соединенным Королевством и Азербайджаном. Наши связи развивались за последние 30 лет, и в настоящее время сотрудничество между Соединенным Королевством и Азербайджаном переживает период восхождения. Мы остаемся самым крупнейшим вашим инвестором, однако наши отношения имеют дальнейшие перспективы", - пишет Джонсон.

"Соединенное Королевство приветствует растущую роль Азербайджана в международных вопросах, а также его поддержку в борьбе с использованием химического оружия и пресечении незаконного оборота наркотических средств, председательство в Движении неприсоединения и содействие, оказанное его военнослужащими в обеспечении безопасности Кабульского аэропорта во время недавней эвакуации.

Самый большой международный вызов, с которым мы вместе столкнулись, - это климатические изменения. Этот форум проводится одновременно с COP26, что создает важную возможность для достижения нашей общей цели по уменьшению глобального потепления. Надеюсь, что во время продолжающегося COP26 Азербайджан сыграет свою роль в достижении очень успешных результатов. Я приветствую особое значение, которое вы придаете «зеленой энергии», и ваши планы по повышению роли возобновляемых источников энергии в Азербайджане. BP – ваш стратегический партнер на протяжении последних 27 лет намерена еще больше поддерживать этот переход в Азербайджане", - написал британский премьер.

"Соединенное Королевство продолжает поддерживать мир и стабильность в Кавказском регионе, а также решение постконфликтных проблем. Меня ужасают известия о гибели и ранении людей в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов. Мы в Соединенном Королевстве - и как правительство, и как британские компании - вносим вклад в решение этих проблем, поддерживая национальную программу разминирования Азербайджана и противоминную деятельность Программы развития ООН, информирование о минных рисках и предлагая свой опыт мирового уровня. Соединенное Королевство призывает все государства региона, прежде всего, предпринять шаги для подписания соответствующих соглашений, в частности Конвенции о запрещении противопехотных мин… Соединенное Королевство является надежным партнером Азербайджана и останется таковым. Надеюсь на устойчивое развитие нашего партнерства в предстоящие годы", - заверил Борис Джонсон.

Между тем, бывший премьер-министр Великобритании, специальный посланник ООН по вопросам глобального образования и посол Всемирной организации здравоохранения по вопросам глобального финансирования здравоохранения Гордон Браун выступая на VIII Глобальном Бакинском форуме "Мир после COVID-19" заявил: "Мы должны положить конец климатическим изменениям. Необходимо ускорить наше экономическое развитие, а также приложить усилия для предотвращения распространения ядерного оружия. Таким образом, мы сможем достичь мира". Браун также высказался за справедливое распределение жизненно важных вакцин: "Вакцины не должны оставаться неиспользованными. Теперь нам нужно принять меры по доставке вакцин их потребителям".

Напомним, что Баку выдвинул в Совете ООН по правам человека инициативу равного и универсального доступа к вакцинам и их справедливого распределения. Выступая на форуме, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Мы являемся одной из стран, которые на глобальном уровне говорят о "вакцинном национализме" и несправедливом распределении вакцин. Некоторые страны уже планируют применение третьей дозы вакцины, а есть страны с низким уровнем вакцинации. Таким образом, мы должны обсудить этот вопрос для создания равных возможностей".