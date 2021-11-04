Бинали Йылдырым: "Зангезурский коридор принесет пользу всем странам региона"

"Зангезурский коридор принесет пользу всем странам региона", – заявил экс-спикер Великого национального собрания Турции, депутат Бинали Йылдырым в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума под названием "Мир после COVID-19", предает специальный корреспондент "Вестника Кавказа".

Йылдырым выразил уверенность, что открытие Зангезурского коридора способствует расширению связей между всеми странами региона.

Он также отметил, что форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, который собрал политиков высокого уровня, приехавших со всех концов мира, принесет большую пользу: "Через четыре дня отмечается первая годовщина Победы в Карабахе. Азербайджан, продолжая справедливую борьбу, освободил свои земли, которые 30 лет находились под оккупацией. На Южном Кавказе после продолжавшейся 30 лет оккупации возникли новые реалии. Одна из главных наших целей – совместно развивать этот регион".

На Бакинский форум для обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, собрались представители высокого уровня из более 40 стран мира: бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций.