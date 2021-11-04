Ильхам Алиев рассказал участниками Глобального Бакинского форума о самых актуальных проблемах

Глобальный Бакинский форум превратился в одну из ведущих платформ с точки зрения обсуждения неотложных и важных вопросов, касающихся глобальной политики, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая VIII форум "Мир после COVID-19", передает собственный корреспондент "Вестника Кавказа".

"Когда мы обсуждали с сопредседателями Центра предстоящий в 2021 году ежегодный Глобальный Бакинский форум, то и представить себе не могли, что здесь, в Баку будет столь широкая представленность. Это, во-первых, свидетельствует о том, что ситуация, связанная с COVID, улучшается. А во-вторых, показывает, что вы придаете большое значение этому мероприятию, потому что Глобальный Бакинский форум превратился в одну из ведущих платформ с точки зрения обсуждения неотложных и важных вопросов, касающихся глобальной политики", - сказал президент, особо поблагодарив сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви Вайру Вике-Фрейбергу.

"Достаточно просто взглянуть на список сегодняшних участников, выступающих, влиятельных лиц, которые обратятся к Форуму, чтобы сказать, что Международный центр Низами Гянджеви за относительно короткий срок превратился в один из немногих ведущих и обладающих большим потенциалом международных институтов, аккумулировавших знания, опыт и взгляды интеллигенции, государственных чиновников, политиков, журналистов, государственных деятелей и членов гражданского общества. Таким образом, на сегодняшнем Глобальном Бакинском форуме будут обсуждаться неотложные вопросы повестки дня", - заявил Ильхам Алиев, отметив, что вчера ему преподнесли две книги, посвященные Низами, 880-я годовщина которого отмечается в этом году. "В знак почтения к памяти этого гениального азербайджанского поэта на основании моего президентского Указа нынешний год объявлен в Азербайджане "Годом Низами", - напомнил президент.

Одним из главных пунктов повестки дня форума стала пандемия. "Мы говорим о периоде пандемии, а некоторые – о постпандемическом периоде. Еще не ясно, находимся ли мы в постпандемическом периоде, потому что различные страны относятся к этому вопросу по-разному. Как только эта болезнь, кризис подняли голову, с самого начала Азербайджан предпринимал очень активные действия как внутри страны, так и на международном уровне. 18 января этого года наша страна одной первых в регионе начала вакцинацию. На сегодняшний день более 60 процентов населения старше 18 лет получили две дозы. За относительно короткий срок мы открыли 13 новых государственных больниц, общее количество коек в которых составляет почти 4 тысячи, в целом же для борьбы с пандемией было выделено 46 государственных больниц. Сегодня у нас нет изоляции. Ситуация находится под контролем. Единственное ограничение заключается в том, что мы вынуждены носить маски в закрытых помещениях. Надеюсь, что нам удастся сохранить ситуацию под контролем", - сказал Ильхам Алиев.

У нас нет никакой антивакцинной кампании или даже антивакцинной тенденции. Азербайджанский народ понимает важность вакцинации, что значительно облегчает нашу работу.

"Азербайджан предпринял очень активные шаги и в глобальном масштабе. По нашей инициативе, как действующего председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Движения неприсоединения, в апреле и мае прошлого года были проведены специальные саммиты обеих организаций, посвященные COVID. На саммите Движения неприсоединения мы выступили с инициативой проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID, эта инициатива была поддержана абсолютным большинством международного сообщества и специальная сессия состоялась 3 и 4 декабря прошлого года, - заявил Алиев. - Это был наш вклад в обсуждение глобальных вопросов. Одновременно мы выдвинули в Совете ООН по правам человека инициативу равного и универсального доступа к вакцинам и их справедливого распределения. Мы являемся одной из стран, которые на глобальном уровне говорят о "вакцинном национализме" и несправедливом распределении вакцин. Некоторые страны уже планируют применение третьей дозы вакцины, а есть страны с низким уровнем вакцинации. Таким образом, мы должны обсудить этот вопрос для создания равных возможностей".

По инициативе Азербайджана создана база данных, связанная с лечением COVID-19, и Всемирная организация здравоохранения пользуется этой базой данных в странах-членах Движения неприсоединения

Коснулся Ильхам Алиев в своем выступлении и темы армяно-азербайджанского конфликта, заявив, что конфликт урегулирован.

Азербайджан сам решил конфликт. Сам выполнил принятые в 1993 году Советом Безопасности ООН резолюции, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

"К сожалению, эти резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге, и если бы Азербайджан, воспользовавшийся статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право на самооборону, не восстановил свою территориальную целостность, то эти резолюции оставались на бумаге еще 27 лет. Азербайджан также воспользовался международно-правовыми рамками, потому что не только Совет Безопасности ООН, но и другие ведущие международные институты приняли аналогичные резолюции и постановления в связи с оккупацией территорий Азербайджана. Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы в различное время приняли аналогичные постановления и резолюции, связанные с конфликтом, поэтому все, что мы делали в прошлом году, освобождая наши территории, полностью соответствовало им", - напомнил Алиев.

"К сожалению, Армения пыталась лишь закрепить статус-кво, использовать формат переговоров только в качестве инструмента для того, чтобы навечно заморозить конфликт. Если в прежние годы власти Армении создавали видимость работы в направлении достижения урегулирования конфликта в рамках Минской группы путем освобождения оккупированных территорий, то в последние несколько лет руководство Армении уже открыто заявляло о том, что не вернет ни пяди оккупированных земель. Есть достаточно доказательств этого. Достаточно только отметить заявление, с которым нынешний премьер-министр Армении выступил два года назад на оккупированных территориях Азербайджана, - "Карабах – это Армения, и точка". По существу это означало конец переговоров. Во-первых, это было противоречивое и лживое заявление, потому что руководство Армении утверждало, что Карабах – "независимое государство". При этом его не признала ни одна страна мира, включая и Армению. С другой стороны, они говорили, что "Карабах – это Армения". То есть, это противоречие было показателем противоречивой политики, которая привела Армению в прошлом году к позорному поражению.

Такого рода заявления положили конец переговорам. Считаю, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ тоже были удивлены и обескуражены этим заявлением, потому что им уже нечего было делать.

"Еще одно заявление было сделано тогдашним министром обороны Армении. Он открыто заявлял, что Армения готовится к "новой войне за новые территории". То есть, откровенная угроза, связанная с оккупацией еще большей территории Азербайджана. К сожалению, международная общественность, в том числе сопредседатели Минской группы ОБСЕ промолчали, не осудили это, с их стороны не было даже месседжа о неприемлемости этого. Ряд других шагов и заявлений руководства Армении был направлен на подстрекательство Азербайджана. Могу отметить так называемую "инаугурацию" так называемого "президента" сепаратистов в Шуше. Это было явным оскорблением чувств азербайджанцев. Могу также сказать о решении сепаратистов перевести "парламент" из Ханкенди в Шушу. Это явилось очередным оскорблением чувств азербайджанцев", - сказал президент Азербайджана.

Руководство Армении должно было понимать, что оно не может оскорблять чувства нашего народа. Любое терпение имеет пределы.

"Затем, в июле 2020 года, они, прибегнув к открытой военной провокации на границе, совершили убийство наших гражданских лиц и военнослужащих. В августе 2020 года заслали диверсионную группу для совершения теракта. Она была обезврежена. Наконец в сентябре они стали обстреливать мирные азербайджанские села. Вторая Карабахская война, которую мы называем Отечественной войной, продлилась 44 дня и завершилась полным поражением армянской армии. Армения была принуждена к принятию наших условий. В первые дни войны я говорил, что после того, как премьер-министр Армении предоставит мне дату вывода войск с оккупированных территорий, мы готовы остановиться.

Руководству Армении понадобилось около 7000 жертв и 44 дня, чтобы понять, что они находятся в абсолютно бедственном положении. В ночь с 9 на 10 ноября Армения подписала акт о капитуляции, и война закончилась. Мы сдержали свое слово. После того, как был предоставлен график вывода войск с остальных оккупированных территорий, война была остановлена", - заявил Ильхам Алиев, заметив, что через четыре дня азербайджанский народ отметит первую годовщину нашей исторической Победы.

От также подчеркнул: "Что мы увидели на освобожденных территориях? Все полностью разрушено, нет ни одного целого здания. В годы оккупации они разрушили все исторические памятники, 65 из 67 мечетей. Сравняли с землей дома, дворы, общественные здания и другие строения. Это – доказательство варварства".

В настоящее время мы активно восстанавливаем освобожденные территории. Началась программа широкомасштабного восстановления. Уверен, что очень скоро мы сможем вернуть в эти места вынужденных переселенцев, более миллиона человек, пострадавших от армянской оккупации.

"Война и ее итоги показали, что рано или поздно справедливость побеждает. Вы должны быть верными своим целям, хорошо подготовиться, иметь международные правовые рамки и добиться того, чтобы у людей была твердая воля. Все эти критерии, в том числе наши военные возможности, стали основным фактором в урегулировании конфликта. В настоящее время конфликт завершился и, как я уже отметил, началась реконструкция. Сейчас мы находимся в постконфликтном состоянии, и мы направили Армении ряд предложений, чтобы приступить к работе над мирным соглашением, потому что мы хотим говорить не о войне, а о мире, о будущем.

К сожалению, ответ на это предложение все еще не дан. Одновременно мы предложили начать работу над делимитацией и демаркацией государственных границ, признав территориальную целостность обеих стран. Это отвечает также нормам международного права и нормальному поведению. Данное предложение также все еще не рассмотрено", - посетовал президент Азербайджана.

Несмотря на страдания, испытанные на протяжении почти 30-летней оккупации, вандализм и варварство на освобожденных территориях, Азербайджан демонстрирует максимальную конструктивность.

"Мы должны смотреть в будущее. Мы должны обеспечить безопасность, прогнозируемость региона и его готовность к широкомасштабному сотрудничеству. Есть различные предложения, связанные с этим. Возможно, вы слышали о них. Считаю, что все будет зависеть от позиции Армении, потому что наша позиция предельна ясна. Сегодня я еще раз хочу сказать, что мы готовы начать мирные переговоры, работать над мирным соглашением, перевернуть страницу, готовы к делимитации границ. Посмотрите, ответа от Армении не будет. Они молчат почти год. Я не считаю, что в настоящее время они находятся в таком положении, когда могут выступить против конструктивного предложения Азербайджана. Если бы они прислушались к нам в прежние годы переговоров, вели себя как нормальные люди, то не оказались бы в сегодняшнем положении", - констатировал Ильхам Алиев.

Еще одной важнейшей темой он назвал завершение строительства Южного газового коридора. 31 декабря 2020 года был сдан в эксплуатацию заключительный сегмент данного проекта – Трансадриатический трубопровод. Это действительно историческое достижение для Азербайджана, наших соседей и Европы, потому что является важным критерием энергетической безопасности Европы. "Это – важный инструмент диверсификации. Что касается Южного газового коридора, то речь идет о диверсификации не только маршрутов, но и источников. Новый источник природного газа, опирающийся на большие запасы газа в Азербайджане, уже находится на европейском рынке. С 1 января по 31 октября нынешнего года, то есть, в течение десяти месяцев Азербайджан экспортировал по этому маршруту в пять стран – Турцию, Грузию, Италию, Грецию и Болгарию более 14 миллиардов кубометров природного газа. Почти половина данного объема была использована потребителями Европейского Союза. В странах, обеспечиваемых азербайджанским газом, нет ни газового кризиса, ни ценового кризиса, и никто не мерзнет. Это свидетельствует о том, что Южный газовый коридор является настоящим проектом энергетической безопасности для Европы. Азербайджан как ответственная страна, производитель и экспортер, - в настоящее время мы экспортируем не только нефть, но и газ, –будет играть очень важную роль в вопросах энергетической безопасности", - пообещал Ильхам Алиев.

На Бакинский форум для обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, собрались представители высокого уровня из более 40 стран мира: бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций.