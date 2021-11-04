Ильхам Алиев: "Мы оказали помощь в борьбе с COVID-19 десяткам стран"

Выступая на открытии VIII Глобального Бакинского форума президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что по инициативе Баку создана база данных по лечению COVID-19, передает собкор "Вестника Кавказа".

"Как страна, председательствующая в Движении неприсоединения, мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам, а в некоторые страны поставили бесплатные дозы вакцин… Мы также в качестве донора выделили Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов США. Эти шаги, а также ответственный подход ведущих государств мира могли бы внести вклад в решение вопроса", - заявил Ильхам Алиев.

При этом он подчеркнул:

На глобальном уровне мы - одна из стран, которые говорят о "прививочном национализме" и несправедливом распределении вакцин.

Помощник президента, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития президентской администрации Шахмар Мовсумов, в свою очередь, отметил, что в Азербайджане 40 процентов населения уже вакцинировано, и этот процесс продолжается, а в некоторых странах этот показатель составляет 10 процентов.

На Бакинский форум для обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, собрались представители высокого уровня из более 40 стран мира: бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций.