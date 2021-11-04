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Лига Европы: "Локомотив" сыграл вничью с "Галатасараем"

Лига Европы: &quot;Локомотив&quot; сыграл вничью с &quot;Галатасараем&quot;

В Стамбуле состоялся матч Лиги Европы в группе Е между "Галатасараем" и "Локомотивом". Команды сыграли вничью 1:1.

Счет в матче на 43-й минуте открыл "Галатасарай" - отличился полузащитник Софиан Фегули. "Локомотив" отыгрался на 72-й минуте благодаря точному удару хавбека Франсуа Камано.

На данный момент "Локомотив" с 2 очками занимает последнее, четвертое место в группе E. "Галатасарай" возглавляет квартет, в активе стамбульской команды 7 очков.

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