Южный газовый коридор - фактор энергобезопасности Европы, заявил Ильхам Алиев

Выступая на открытии VIII Глобального Бакинского форума президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о важности завершения Южного газового коридора, сообщает собкор "Вестника Кавказа".

"Завершение проекта Южного газового коридора явилось историческим достижением для Азербайджана, наших соседей, Европы, так как – это важный фактор европейской энергетической безопасности, инструмент диверсификации", - отметил Ильхам Алиев.

В странах, куда поставляется азербайджанский газ, нет кризиса цен на газ, и никто не замерз. Это еще раз свидетельствует о том, что Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности.

- заявил азербайджанский лидер.

Он сообщил, что по этому маршруту Азербайджан с начала года транспортировал в Турцию, Грузию, Италию, Грецию и Болгарию более 14 млрд кубометров газа, около 50% этого объема была использована потребителями Евросоюза.

На Бакинский форум для обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, собрались представители высокого уровня из более 40 стран мира: бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций.