Египет пытается вернуть Сирию в арабскую сферу влияния 

В последнее время Египет прилагает значительные усилия для разрешения сирийского кризиса и последующего возвращения Дамаска в арабский мир, сообщил 2 октября министр иностранных дел страны Самех Шукри. Al Monitor отмечает, что Каир выступает против ”демографических изменений” на севере Сирии.

27 октября во время совместной пресс-конференции со своим румынским коллегой Клаусом Вернером Йоханнисом президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси заявил, ”что Египет отвергает любые попытки региональных игроков навязать ситуацию свершившегося факта, будь то посредством нарушения суверенитета страны или демографических изменений”. Заявление Сиси совпало по времени с официальным сближением Египта с сирийским правительством и усилиями Каира по расширению своей роли в решении сирийского кризиса. По сообщению министерства иностранных дел Египта, Шукри встретился со своим сирийским коллегой, Фейсалем аль-Микдадом 24 сентября.

2 октября по итогам встречи Шукри сказал в телеинтервью, что ”Египет никоим образом не принимал участие в событиях, которые происходили во время десятилетнего сирийского кризиса. При этом Каир стремится оказать поддержку Сирии в восстановлении ее позиции в структуре национальной безопасности арабского мира”. Шукри отметил, что ”целью встречи с министром иностранных дел Сирии было выяснить, каким образом Каир может внести свою лепту в прекращение кризиса, помочь Сирии в обретении независимости и посодействовать ее возвращению в арабский мир”.

В телеобращении от 28 октября генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт сказал: ”Сирия вновь может быть принята в Лигу арабских государств уже на следующем саммите. Но для этого нам необходимо согласие всех стран-участниц, многие из которых не против такого сценария”.

В течение октября Шукри с удвоенной силой занимался разрешением кризиса в Сирии. 4 октября министр иностранных дел Египта обсудил сирийский вопрос со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Шукри, ”Египет заинтересован в том, чтобы Сирия вышла из кризиса и стал активной частью арабского мира”. 14 октября он провел встречу с посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, в ходе которой обсуждались пути выхода из кризиса.

Объединенные Арабские Эмираты разделяют точку зрения Египта в отношении Сирии. 20 октября шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, по телефону обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом, пути развития отношений между двумя странами.

Иорданский королевский двор, в свою очередь, сообщил о том, что 2 октября король Абдалла провел первые с начала сирийской войны в 2011 году телефонные переговоры с Асадом.

Политолог из Каирского университета Тарик Фахми считает, что ”Иорданией, Египтом и ОАЭ предпринимаются совместные усилия для того, чтобы Сирия приняла участие в грядущем арабском саммите, запланированном на март в Алжире”.

В августе министр иностранных дел Алжира Рамтане Ламамра заявил, что ”его страна поддерживает предложение о принятии Сирии в Лигу арабских государств. Восстановление членства страны в организации имеет важное значение с точки зрения восстановления ее участия в делах арабского мира”.

По словам Фахми, ”отношения между Египтом и сирийским режимом значительно укрепились по сравнению с прошлыми периодическими встречами по вопросам безопасности”.

19 августа администрация президента Ливана сообщила, что США поставили в известность Мишеля Ауна, лидера страны, о разработке совместного с Иорданией, Сирией и Египтом плана по разрешению кризиса, раздирающего страну.

Тем не менее США продолжают возражать против восстановления отношений с Дамаском. В прошлом месяце на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой ибн Заидом госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не станет поддерживать усилия по нормализации отношений с Дамском до тех пор, ”пока страна не достигнет необратимого прогресса в политической плоскости”.