Ильхам Алиев: победа Азербайджана показала торжество справедливости

Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19" стартовал 4 ноября под попечением президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви. Форум предоставляет возможность обсудить неотложные вопросы, отметил Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия, передает собкор "Вестника Кавказа".

"Каждый раз на Глобальном Бакинском форуме я поднимал вопрос о конфликте между Арменией и Азербайджаном, сегодня хочу сказать, что этот конфликт урегулирован", - заявил Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан сам урегулировал этот конфликт:

Азербайджан сам осуществил резолюции, принятые Советом Безопасности ООН. Эти резолюции требовали безоговорочного и незамедлительного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, данные резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. Если бы Азербайджан сам не восстановил свою территориальную целостность, то эти резолюции оставались на бумаге еще 27 лет

Армения подписала акт о капитуляции 9 ноября 2020 года и война закончилась, напомнил он. Это событие стало исторической победой доя азербайджанского народа.

Ильхам Алиев сообщил, что освобожденные территории разрушены до основания:

Армения разрушила даже все исторические здания, 65 из 67 мечетей, сравняла с землей все общественные здания. Это, по сути, является проявлением варварства и вандализма.

"В настоящее время мы восстанавливаем освобожденные территории, уже осуществляется широкомасштабная государственная программа. Надеемся, что сможем вернуть в свои края более миллиона наших соотечественников, бывших беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших от армянской оккупации", - рассказал азербайджанский лидер.

Эта война показала, что справедливость рано или поздно восторжествует

- констатировал Ильхам Алиев.

На Бакинский форум для обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, собрались представители высокого уровня из более 40 стран мира: бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций.