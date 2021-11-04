Густой туман возвращается в Москву

В ночь на 5 ноября в Москве снова ожидается сильный туман, предупреждает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В ночные часы и до 9:00 5 ноября в столице местами ожидается туман с видимостью 200-500 м", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными на дороге.

Напомним, на этой неделе густой туман стоял в Москве более суток, он опустился на город в ночь на вторник и стал причиной отмены и задержки двух сотен авиарейсов.