Аргентинцы познакомятся с культурой России

В Аргентине пройдет неделя российской культуры, сообщила глава представительства Россотрудничества в республике Ольга Муратова.

Неделя культуры России состоится с 9 по 16 ноября в городе Тукуман.

"В рамках тематического цикла состоятся презентация художественной выставки "Щелкунчик" к 180-летию Чайковского и фотовыставки Русского географического общества "Самая красивая страна", концерты русской музыки, приуроченные к 85-летию киностудии "Союзмультфильм" показы анимационных детских фильмов и кинолент", - поделилась Муратова.

Мероприятия пройдут при поддержке посольства России в Аргентине, министерства культуры южноамериканской республики, компаний "Трансмашхолдинг" и "Аргентинские железные дороги".

Также в Аргентине пройдет конференция о получении образования в РФ, ее проведет Российский центр науки и культуры (РЦНК).

В настоящее время в Аргентине проходят мероприятия в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского.