Собянин рассказал, когда на заболеваемости скажутся нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия 1", что в столице стабилизируется ситуация с заболеваемостью, а результативность нерабочих дней можно будет оценить на следующей неделе.

"По динамике заболевания, госпитализации видим, что ситуация в настоящее время более-менее стабилизировалась. Сегодня выявляемость колеблется где-то в районе 6 тыс ежесуточно, доходило до 8 тыс. Мы надеемся, ситуация будет выправляться", - отметил мэр. Также в Москве стало меньше госпитализаций пациентов с коронавирусом, добавил он.

Эффект от короткого "локдауна" станет заметен "в конце даже не этой, а следующей недели, когда москвичи вернутся на работу, и мы поймем реальную картину, которая складывается".

"Конечно, какой-то эффект нерабочие дни обязательно дадут, потому что при разорванной цепочке общения, - это непростая мера, но она того стоит", - заявил Собянин.