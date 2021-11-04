Участники обороны Севастополя получат по 50 тыс рублей

В четверг президент России Владимир Путин встретился с главой Севастополя Михаилом Развожаевым и удовлетворил его просьбу о единовременной выплате участникам героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны по 50 тыс рублей.

"Хорошо, сделаем", - ответил губернатору Путин.

Развожаев напомнил, что такая выплата была ранее одобрена президентом для жителей блокадного Ленинграда, тем, кто награжден медалью "За оборону Ленинграда".

"Я прошу вас принять решение, чтобы наши жители осажденного Севастополя и жители, награжденные медалью "За оборону Севастополя", получили такую же дополнительную поддержку", - попросил глава города. По его словам, такая мера стала бы "значимой оценкой их вклада и поддержкой для севастопольцев".