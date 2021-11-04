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Власти Ставрополья откроют новый завод медицинского кислорода 

Власти Ставрополья откроют новый завод медицинского кислорода 

На Ставрополье в скором времени заработает новое предприятие по выпуску медицинского кислорода. 

"Для обеспечения растущей потребности в медицинском кислороде на Ставрополье должно заработать новое производство этой продукции. Краю нужна мощность, способная производить до 24 т медицинского кислорода в сутки. Оперативно проработайте пути для реализации этой инициативы, быстрота наших действий поможет защищать здоровье и спасать жизни людей в пандемию", - потребовал у руководителей профильных министерств губернатор региона Владимир Владимиров, передает "Это Кавказ" со ссылкой на сайт главы региона.

Сроки открытия нового производства в сообщении не уточняются. 

Сейчас ставропольские медики используют при лечении коронавирусных больных до 100 т медицинского кислорода, произведенного на заводах "Невинномысский Азот" и "Ставролен", а также завозимого из других районов России, но этого количества им уже недостаточно. Кроме того, открытие нового производства позволит сократить зависимость краевого Минздрава от внешних поставок живительного газа.

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