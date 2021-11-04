У Саакашвили начались провалы в памяти

Адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия сообщил о проблемах экс-президента Грузии с памятью из-за голодовки.

"Михаил Саакашвили уже очень плохо чувствует себя. Это уже физически заметно. У него есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти. Он не может вспомнить имена людей. Он пока помнит мое имя, однако во время беседы стало понятно, что он не помнит имена нескольких своих друзей", - рассказал адвокат после встречи с подзащитным.

Напомним, Саакашвили голодает с начала октября, когда был задержан в Грузии, в страну экс-президент проник незаконно. Он отказывается от госпитализации в тюремную больницу.