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Очередная волна COVID-19 ставит рекорды в Европе

Очередная волна COVID-19 ставит рекорды в Европе

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за минувшие четыре недели заболеваемость коронавирусом в Европе возросла на 55%.

"Сейчас мы видим, что пандемия ускоряется. В Европе за последние четыре недели число случаев заражения увеличилось на 55%. А ведь там очень активно идет вакцинация и доступно многих других инструментов для предотвращения распространения вируса", - заявила в четверг на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Она призвала европейцев к активным действиям, чтобы защитить от болезни себя и своих близких, а правительства, по ее мнению, "должны предоставить сообществам точную информацию, инвестировать в системы надзора и тестирования, поддерживать медработников".

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