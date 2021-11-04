В Сухуме хотят провести сход с требованием отставки президента Абхазии

В четверг в Сухуме прошел митинг, его участники требовали отставки главы МВД Дмитрия Дбара в связи с избиением ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Президент Аслан Бжания отказался отправить главу МВД в отставку, после этого митингующие объявили о предстоящем всенародном сходе с требованием отставки президента.

"Мы в очередной раз в рамках правового поля предприняли попытку разрешения ситуации, связанной с избиением ветеранов. <...> В связи с тем, что исчерпаны все возможности защитить законные права наших граждан, оставляем за собой право проведения всенародного схода с требованием отставки президента", - заявили митингующие.

Один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба отметил, что в Абхазии затяжной политический кризис, а вести переговоры с властью, «которая избивает ветеранов», больше не планируется.

"Никто не оправдывает случившееся [инцидент с избиением ветеранов 30 сентября], все это осуждают. Мы пытаемся решить ситуацию законными методами. Спасибо за поддержку всем собравшимся. Когда президент видит поддержку народа, это придает ему сил", - заявил собравшимся Бжания.