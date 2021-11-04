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Власти Каспийска увековечат память о защитниках Отечества 

Власти Каспийска увековечат память о защитниках Отечества 

В дагестанском Каспийске 12 ноября торжественно откроют мемориал защитникам Отечества, сообщила пресс-секретарь мэрии города Луиза Ахмедова.

"В городе Каспийске пройдет торжественное открытие мемориала защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Мемориал уже готов к открытию", - цитирует собеседницу ТАСС.

Сейчас администрацией города проводятся окончательные работы по благоустройству территории, прилегающей к мемориалу, добавила Ахмедова.

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